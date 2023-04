GPS risponde alla segnalazione sugli accodamenti generati in ingresso al parcheggio Fogazzaro

L’azienda GPS SPA desidera rispondere alla segnalazione in merito ad alcuni

accodamenti in ingresso al parcheggio Fogazzaro.

Le difficoltà rilevate dall’utente che ha inviato la segnalazione è conseguente

all’installazione dell’ultimo aggiornamento del software gestionale dei parcheggi che, a

causa dell’obsolescenza degli impianti preesistenti, in alcuni casi dialoga con difficoltà con

gli impianti di ingresso/uscita.

Gli eventuali malfunzionamenti che si dovessero registrare saranno risolti entro la

prossima settimana tramite l’installazione di appositi firmware, a conferma dell’impegno di

GPS ad investire sul sistema Vicenza.