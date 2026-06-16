Giulia Lievore presenta a Vicenza il suo libro d’esordio “Áida, una ragazza moderna” – Sabato allo Spazio Galla

Un viaggio nella crescita, nelle ferite dell’adolescenza e nella ricerca della propria identità. Sabato 20 giugno alle ore 11 lo Spazio Galla della Libreria Galla 1880, in Corso Palladio 11 a Vicenza, ospiterà la presentazione di Áida, una ragazza moderna, il romanzo d’esordio di Giulia Lievore, pubblicato da Re Nudo Editore.

L’autrice dialogherà con Ilaria Ometto in un incontro a partecipazione libera, aperto a tutti gli appassionati di letteratura e a chi desidera conoscere una giovane voce della narrativa contemporanea vicentina.

Giulia Lievore, vicentina classe 2000, è conosciuta da molti anche per essere stata uno dei volti di TviWeb e per la sua attuale collaborazione con la testata. Dopo il diploma ha vissuto per un anno a New York; rientrata in Italia, ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e successivamente si è iscritta al corso di scrittura dell’istituto Belleville di Milano, città dove oggi vive e lavora. Appassionata di giornalismo, letteratura, moda e buon cibo, debutta ora nel mondo della narrativa con un romanzo che intreccia formazione personale, dolore e desiderio di riscatto.

Protagonista del libro è Áida, una ragazza di diciannove anni nell’estate del 2002. È trascorso un anno dagli attentati alle Torri Gemelle, l’euro è appena entrato nella vita quotidiana degli italiani e il Brasile conquista il suo quinto Mondiale di calcio. Ma per Áida tutto questo sembra lontano. Le sue giornate scorrono tra la famiglia e la migliore amica Camilla, che nel giorno del compleanno le regala La campana di vetro di Sylvia Plath, un libro destinato a diventare una presenza costante nella sua vita.

L’ultima giornata di vacanza segna però una svolta drammatica: una violenza subita dalla giovane si trasforma in una ferita profonda, interiorizzata attraverso tic nervosi, malinconia e una sottile depressione. A rompere l’apatia arriva il teatro, che rappresenta per Áida una possibilità di appartenenza e di rinascita, insieme all’amore, vissuto tra slanci idealizzati e inevitabili delusioni. Attorno a lei crescono e cambiano anche gli altri personaggi, in un percorso corale che accompagna lentamente la maturazione della protagonista.

Il volume, composto da 192 pagine, è proposto al prezzo di 16 euro.

Al termine della presentazione sarà possibile fermarsi per un momento conviviale alla Piccola Osteria: con un piccolo contributo facoltativo i partecipanti potranno condividere un aperitivo insieme all’autrice e agli organizzatori.