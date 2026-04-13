Gira in centro con coltello e droga: denunciato

Il 2 aprile scorso, a Villaverla, agenti hanno proceduto al controllo di due uomini che fin da subito hanno manifestato un atteggiamento ingiustificatamente agitato e nervoso, elemento che ha indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti. A seguito della situazione delineatasi, è stata eseguita anche una perquisizione al termine della quale uno dei due, 21enne del posto, è stato trovato in possesso di un coltello con lama in acciaio di 12 centimetri, nonché di tre involucri contenenti hashish.

Alla luce di quanto accertato, il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della

Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vicenza per il reato di “porto di armi per cui non è

ammessa licenza”, così come introdotto dal nuovo Decreto Sicurezza 2026. Contestualmente, è

stato segnalato alla Prefettura di Vicenza per la detenzione per uso personale di sostanze

stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

