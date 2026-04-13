CRONACA
13 Aprile 2026 - 9.17

Gira in centro con coltello e droga: denunciato

REDAZIONE
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Il 2 aprile scorso, a Villaverla, agenti hanno proceduto al controllo di due uomini che fin da subito hanno manifestato un atteggiamento ingiustificatamente agitato e nervoso, elemento che ha indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti. A seguito della situazione delineatasi, è stata eseguita anche una perquisizione al termine della quale uno dei due, 21enne del posto, è stato trovato in possesso di un coltello con lama in acciaio di 12 centimetri, nonché di tre involucri contenenti hashish.
Alla luce di quanto accertato, il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vicenza per il reato di “porto di armi per cui non è
ammessa licenza”, così come introdotto dal nuovo Decreto Sicurezza 2026. Contestualmente, è
stato segnalato alla Prefettura di Vicenza per la detenzione per uso personale di sostanze
stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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