Giovine (FdI) contro il Fatto Quotidiano: “Vignetta misogina, razzista e volgare contro Lollobrigida e la moglie”

Riceviamo e pubblichiamo da Silvio Giovine (deputato di Fratelli d’Italia)

“Satira misogina, razzista e volgare contro il ministro Lollobrigida e moglie. Superato ogni limite”, scrive.

“La vignetta pubblicata oggi in prima pagina da il Fatto Quotidiano è a dir poco grottesca: questa non è satira, e più che ridere fa rabbrividire e riflettere i lettori. Esprimo solidarietà al ministro Francesco Lollobrigida e a sua moglie, Arianna Meloni, per questo attacco violento e volgare. Questa vignetta ha palesemente superato ogni limite: auspico arrivi presto una condanna unanime, anche e soprattutto da parte di chi considera il Fatto il proprio quotidiano di area”. Così il Deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine.

“A ruoli invertiti assisteremmo ad una mobilitazione della sinistra contro il quotidiano per la misoginia, il razzismo e la volgarità di questa vignetta: ma oramai siamo abituati a questo doppiopesismo, come pure gli elettori italiani che anche per questo hanno scelto il centrodestra e questo governo alla guida della Nazione” conclude Giovine.