Giovane coppia bloccata nella neve sulle montagne vicentine

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Intervento del Soccorso alpino di Asiago nel pomeriggio di lunedì per due escursionisti in difficoltà lungo le creste innevate di Cima del Pra, tra Cima Dieci e Cima Undici, nel territorio di Enego (VI).

I due ragazzi, entrambi 24enni e residenti in provincia di Verona, avevano trascorso la notte al Bivacco Campiluzzi e in mattinata avevano deciso di intraprendere il sentiero CAI 206 per rientrare a Gallio, da dove erano partiti il giorno precedente. Una volta raggiunta la cresta, però, si sono trovati in difficoltà a proseguire a causa delle condizioni innevate del tracciato.

Intorno alle 16.45 è stato allertato il Soccorso alpino di Asiago, che ha attivato l’elicottero di Treviso Emergenza. L’équipe medica è stata sbarcata presso il campo sportivo di Gallio, dove una squadra era pronta a intervenire in appoggio.

L’eliambulanza si è poi alzata in quota e ha individuato i due escursionisti, recuperandoli in hovering grazie all’intervento del tecnico di elisoccorso. Una volta tratti in salvo, i due sono stati affidati al personale del Soccorso alpino, in buone condizioni di salute.