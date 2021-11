Friuli Venezia Giulia in zona gialla, Fedriga: “È ingiusto che le chiusure pesino sui vaccinati”

“Non possiamo far pagare il prezzo di eventuali nuove chiusure ai vaccinati che hanno difeso se stessi e gli altri, partecipando alla campagna vaccinale”. Queste le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia stamani, Massimiliano Fedriga, che sembra guardare con favore al lockdown austriaco per non vaccinati se la situazione dovesse peggiorare al punto da portare la regione in zona gialla, pare già da lunedì.