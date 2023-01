Finco (Lega-LV): “A Fabio Pinelli, nuovo vicepresidente del Csm, le mie più sincere congratulazioni”

“L’elezione dell’avvocato Fabio Pinelli a vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura è un riconoscimento di valore alle migliori intelligenze e professionalità del Veneto. A Fabio vanno le mie più sincere congratulazioni in attesa di poterlo incontrare nel Vicentino, una provincia che frequenta spesso e che ama”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Nicola Finco (Lega-LV) esprime il proprio plauso. “Le sue prime parole sono esemplari e ben rappresentano lo spessore e la statura del nuovo vicepresidente del Csm – prosegue Finco – Ringrazio la parte politica che ha ritenuto di poter spendere e investire su una candidatura non politica e indipendente, che ha dimostrato di portare avanti il proprio dovere tenendo alti i valori della Costituzione. C’è un grande lavoro da fare per la Giustizia e per i territori: sono sicuro che Fabio Pinelli saprà renderci orgogliosi di quello che farà da uomo di legge, delle istituzioni e del nostro Veneto”.