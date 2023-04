Ferrovieri, sopralluogo dell’amministrazione alla medicina di gruppo di via Fincato

Nel corso di un sopralluogo svolto questa mattina nell’immobile di via Fincato 4, ex sede della guardia medica, l’amministrazione ha ribadito la necessità di mantenere il presidio sanitario attualmente operativo e si è resa disponibile ad intervenire, se necessario, con dei lavori di riqualificazione nella struttura.Dopo il trasferimento della guardia medica in via Mentana 11, l’edificio, di proprietà comunale, è stato assegnato in locazione a Salute e territorio cooperativa sociale, ovvero la medicina di gruppo del quartiere dei Ferrovieri.“Dal 30 aprile i tre medici attualmente presenti in via Fincato cesseranno il servizio nella struttura per motivi legati al loro percorso professionale. Da alcune settimane il Comune si è dunque mosso per dare delle risposte, per la parte di sua competenza, ed evitare la perdita del presidio medico rivolto ai circa 4 mila pazienti presenti nel quartiere dei Ferrovieri – ha fatto sapere l’amministrazione nel corso di un sopralluogo con i tecnici dell’azienda Ulss 8 Berica e di Amcps –. Il Comune conferma, infatti, con il servizio Patrimonio la volontà di destinare l’immobile ai servizi sanitari rivolti alla collettività, tramite un accordo con l’Ulss, ed è disponibile ad intervenire con i piccoli interventi di manutenzione necessari per migliorare la struttura, come emerso dal sopralluogo odierno effettuato con l’azienda sanitaria e Amcps, già pronta per l’eventuale realizzazione dei lavori. È stata quindi data la disponibilità anche economica per effettuare i lavori di cablaggio della linea, per implementare il servizio di trasmissione dei dati tra gli ambulatori di via Fincato e l’Ulss 8, e gli interventi di adeguamento dell’ingresso, anche per stralci, per assicurare un maggiore controllo degli accessi, con un nuovo campanello e un possibile sistema di videosorveglianza. Gli impianti e gli ambulatori sono invece adeguati.La struttura, collocata al piano terra di un edificio, ospita sette ambulatori, un ufficio, due ripostigli e i servizi igienici, per una superficie complessiva di circa 210 metri quadrati.