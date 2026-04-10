FBI offre 25mila dollari per il caso Ana Maria: ricerche anche nel Vicentino

Fino a 25mila dollari per informazioni sulla scomparsa dell’ereditiera americana

L’FBI di Miami ha messo a disposizione una ricompensa fino a 25.000 dollari per chiunque sia in grado di fornire informazioni utili al ritrovamento dei resti di Ana Maria Henao Knezevic, l’ereditiera statunitense di origini colombiane scomparsa a Madrid il 2 febbraio 2024.

Secondo quanto riportato sul sito dell’ufficio federale americano, la donna era arrivata nella capitale spagnola nel dicembre 2023 dopo la separazione dal marito e da allora si erano perse le sue tracce. Le indagini sulla sua scomparsa avevano coinvolto anche l’Italia, con ricerche effettuate in provincia di Vicenza, in particolare nell’area di Cogollo del Cengio, lungo la zona della cosiddetta “strada del Costo”.

Il caso aveva portato all’attenzione degli investigatori anche la posizione dell’ex marito, David Knezevich, inizialmente sospettato del suo possibile coinvolgimento nella scomparsa. L’uomo era stato arrestato all’aeroporto di Miami al rientro da un volo proveniente da Belgrado e accusato di presunti reati legati al sequestro di persona e alla sparizione della moglie.

Nel giugno 2024 era comparso davanti a un giudice in Florida per la formalizzazione delle accuse, mentre le autorità statunitensi avevano chiesto collaborazione anche alle forze di polizia spagnole e italiane per le ricerche della donna.

Nel corso delle attività investigative, nell’area boschiva lungo la “strada del Costo” erano state avviate perlustrazioni anche sulla base di alcune segnalazioni e testimonianze, ma senza esito. A gennaio 2025 il ritrovamento di alcune ossa si era rivelato non riconducibile a resti umani, ma di origine animale.

Lo scorso aprile 2025, infine, era arrivata la notizia della morte in carcere di David Knezevich. Le indagini sul caso restano tuttora aperte.