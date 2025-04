Far west a Padova: baby gang assale una minorenne e due agenti in piazza dei Signori

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Paura e violenza nel cuore di Padova nella serata di sabato 12 aprile, dove una minorenne è stata vittima di un tentativo di rapina in piazza dei Signori. Ad agire sarebbe stato un gruppo composto da una quindicina di giovanissimi, tra ragazze e ragazzi. Non solo: all’arrivo di una pattuglia della Polizia locale, il branco avrebbe reagito aggredendo gli agenti intervenuti per soccorrere la vittima.

Secondo la prima ricostruzione, la vicenda sarebbe nata da una lite tra due minorenni, degenerata quando una ragazzina ha tentato di rubare il portafoglio alla giovane padovana. La vittima, però, è riuscita a divincolarsi e ha subito allertato la Polizia locale con il cellulare. In pochi minuti è arrivata una pattuglia, ma la situazione è rapidamente degenerata: gli aggressori hanno circondato gli agenti e due di loro sono stati colpiti. Una ragazza ha strattonato un’agente, l’ha afferrata per i capelli e fatta cadere a terra. Il collega è intervenuto per soccorrere la collega e allontanare l’aggressore.

Nel frattempo, il gruppo si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. I due agenti hanno riportato contusioni giudicate guaribili in cinque giorni, mentre la vittima non ha avuto bisogno di cure mediche.

Sul posto sono poi arrivate anche una volante della polizia di Stato e una pattuglia dei carabinieri, ma i responsabili erano già fuggiti. Sono subito scattate le indagini: gli investigatori stanno visionando le numerose immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in centro e ascolteranno la vittima per ricostruire in dettaglio l’accaduto.

Sui social sta circolando un video dell’aggressione, che mostra alcuni momenti del parapiglia, seppure con immagini sfocate. Si parla di giovani già noti alle forze dell’ordine per episodi simili.

Le indagini proseguono serrate e potrebbero arrivare sviluppi già nelle prossime ore.