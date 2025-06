Escursioniste texane sorprese dal maltempo in montagna: salvate dal Soccorso Alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

San Vito di Cadore (BL), 27 giugno 2025 – Attimi di paura ieri sera per quattro escursioniste statunitensi, sorprese da un temporale nei pressi di Forcella Grande, lungo il sentiero Minazio. Le donne, tutte provenienti dal Texas e con un’età compresa tra i 30 e i 37 anni, stavano percorrendo l’itinerario che dal Rifugio Vandelli conduce al Rifugio San Marco, dove avevano in programma di pernottare.

Intorno alle 20:30, una delle escursioniste ha proseguito in fretta per lanciare l’allarme, allertando la Centrale operativa, che ha attivato il Soccorso alpino di San Vito di Cadore. A causa del maltempo, l’elicottero non ha potuto decollare, e una squadra è partita a piedi dalla sede. Fortunatamente, un soccorritore già presente al Rifugio San Marco è riuscito a raggiungere per primo le tre donne, trovandole spaventate ma in buone condizioni. Dopo averle tranquillizzate e dissetate, le ha accompagnate a piedi fino al rifugio, dove si sono riunite alla compagna e hanno trascorso la notte.

Torreglia (PD), 27 giugno 2025 – Sempre nella serata di ieri, poco dopo le 21, il Soccorso alpino di Padova è stato attivato dalla Centrale 118 per soccorrere un ciclista sessantenne di Santa Giustina in Colle (PD), caduto sul sentiero n. 9 del Monte Venda. L’uomo stava scendendo in mountain bike con alcuni amici quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, battendo la testa e perdendo conoscenza.

Otto soccorritori, insieme al personale sanitario dell’ambulanza, hanno raggiunto l’infortunato. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, l’uomo è stato imbarellato e trasportato per circa 150 metri fino alla strada, dove è stato caricato in ambulanza e trasferito all’ospedale di Schiavonia per accertamenti.