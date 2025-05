Esce di strada e viene sbalzato dall’auto: grave un uomo di 63 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Grave incidente stradale questa mattina all’alba in via Porto, nella frazione di Maccacari, a Gazzo Veronese, nella Bassa veronese. Intorno alle 6.30, un uomo di 63 anni, identificato con le iniziali P.S., ha perso il controllo della sua Renault Clio che è finita in un campo adiacente alla carreggiata, capottando più volte.

Il conducente, che viaggiava da solo, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo a diversi metri di distanza dalla vettura, in seguito alla violenza dell’impatto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso partito da Brescia.

Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a Verona. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi e per chiarire le cause che hanno portato all’uscita autonoma di strada.

La viabilità nella zona ha subito temporanei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.