Escavatore si ribalta a Valdagno: paura in contrada Zenere di Sopra, conducente ferito

Valdagno (VI), 9 giugno 2026 – Attimi di paura questa mattina a Valdagno, in contrada Zenere di Sopra, dove un escavatore si è ribaltato mentre era in attività, con il conducente a bordo.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 11 di oggi, martedì 9 giugno 2026. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Schio, che hanno operato per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata.

Il conducente, rimasto coinvolto nel ribaltamento dell’escavatore, è stato immediatamente soccorso dal personale del Suem di Valdagno, giunto sul luogo dell’incidente. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito all’ospedale di Valdagno per ulteriori accertamenti.

Le operazioni di messa in sicurezza sono state condotte dai Vigili del fuoco, che hanno provveduto a stabilizzare il mezzo ribaltato e a garantire la sicurezza dell’area circostante.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia locale, impegnati nella gestione della viabilità e nell’esecuzione dei rilievi di competenza per ricostruire la dinamica dell’accaduto.