Elezioni Vicenza – Tempo fino a domani per candidarsi a scrutatore

C’è tempo fino al 13 aprile per comunicare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di scrutatore in occasione delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, purché già iscritti all’apposito albo del Comune di Vicenza.

Il form di candidatura è attivo al link https://www.comune.vicenza.it/servizi/scrutatori/.

Per la compilazione della dichiarazione di disponibilità è richiesto l’accreditamento con Spid.

I cittadini con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.000 euro avranno la precedenza nella nomina.

Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata alle elezioni: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/amministrative2023.php.