Elezioni – Bortolotto (M5S): “Vicenza preoccupa per turismo e cultura”

Riceviamo e pubblichiamo da Edoardo Bortolotto, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle a Vicenza

Turismo e cultura sono gemelli attrattivi che devono essere considerati e gestiti in modo distinto, senza ignorare che gli stessi turisti a Vicenza possono rappresentare sempre più la futura linfa per la cultura stessa. Associazionismo e politica non possono ignorarlo e una Amministrazione locale deve puntare a maggiori investimenti, sia economici sia in termini di visibilità e qualità.

Rucco e i suoi fratelli, dell’amministrazione vicentina uscente, dedica tempo a demonizzare o sminuire le proposte ed osservazioni di altri candidati sindaci come il sottoscritto. Il M5S non reagirà alle provocazioni e spiegazioni dei suoi colleghi di Giunta. Tanto ho premesso poiché i dati in nostro possesso non ci rassicurano, la discutibile visibilità turistico-culturale di Vicenza in Italia ed all’estero cozza con un numero di presenze e pernottamenti che vanno incentivati.

Per questo in qualità di sindaco di Vicenza, qualora fossi eletto, investirei nella comunicazione di qualità e costante delle nostre bellezze storico-culturali in modo che i turisti non siano solo mordi e fuggi ma anche di interesse storico e ricettivo. Vicenza, ignorando sin d’ora qualsiasi eventuale Rucco-giustificazione di replica, è scarsamente conosciuta fuori dai propri confini, dobbiamo investire anche in formazione ricettiva e linguistica degli operatori.

Vicenza fino ad oggi ha vissuto in una confort-zone che ha impedito il suo sviluppo oltre confine, ma le potenzialità di sviluppo sono infinite eppure nel 2022 Vicenza ha ricevuto a malapena una media flebile di 1340 turisti al giorno, tra ospiti di varia natura. Nel 2019 le presenze turistiche straniere sono state 315.806 rispetto alle 230.668 del 2022 con un decremento tra essi pari a -27%. Non solo, escludendo il periodo Covid, il 2022 rispetto al 2020 registra una diminuzione del -13%. Tutto ciò ci risulta consultando il Sistema Statistico Regionale.

Creeremo interventi strutturali sul lungo periodo per rendere attrattiva Vicenza tutto l’anno, creando una forte identità e limpida immagine di città d’arte e culturale non inferiore ad altre realtà nazionali e soprattutto venete. Pisa in passato ha registrato anche il triplo di arrivi, serve una Brand Identity che non scoviamo e che intendiamo creare.