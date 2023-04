Elezioni a Vicenza – Vademecum per chi vuole candidarsi a sindaco o consigliere

In vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati a consigliere comunale deve essere effettuata venerdì 14 aprile 2023, dalle 8 alle 20, o sabato 15 aprile 2023, dalle 8 alle 12.

Per la presentazione delle candidature, esclusivamente a mano alla Segreteria generale del Comune di Vicenza a Palazzo Trissino, si potrà accedere il 14 aprile 2023 prenotando l’appuntamento online, già attivo dal 30 marzo. Gli appuntamenti saranno calendarizzati informaticamente ogni 45 minuti a partire dalle 8 fino alle 12.30 (ora dell’ultimo appuntamento della mattina); nel pomeriggio dalle 14.15 alle 18.45 (ora dell’ultimo appuntamento del pomeriggio).

Sabato 15 aprile si potrà accedere senza appuntamento.

Per evitare lunghe attese si consiglia la prenotazione per la giornata di venerdì. In ogni caso, coloro che venerdì si presenteranno senza appuntamento, saranno ammessi alla consegna della lista nella prima fascia oraria che risulta libera, tra le 8 e le 20.

Maggiori informazioni sulla presentazione delle candidature alle elezioni amministrative maggio 2023 sono disponibili in questo sito nella pagina dedicata.