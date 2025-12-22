Ecco come sarà il Capodanno a Vicenza. Musica, palchi diffusi e un doppio countdown anche per le famiglie

Capodanno a Vicenza: il cuore della festa si sposta in centro. Musica, palchi diffusi e un doppio countdown anche per le famiglie

(foto: Anita Guelfi)

Vicenza si prepara a celebrare l’arrivo del 2026 con un evento tutto nuovo, aperto a tutti e completamente gratuito: per la prima volta la grande festa di Capodanno esce dall’area di viale Roma e Campo Marzo e invade il centro storico, trasformando piazza dei Signori e le vie circostanti in un palcoscenico urbano diffuso. L’obiettivo è creare un’esperienza coinvolgente in cui chiunque possa partecipare liberamente alla festa, respirando l’atmosfera del cuore cittadino illuminato per l’occasione.

Il Capodanno 2025 sarà anche l’occasione per vivere un pomeriggio pensato per le famiglie: in Piazza dei Signori prende forma il “Capodanno dei bambini”, una proposta ideata per far partecipare grandi e piccoli senza dover attendere la mezzanotte. Dalle 16 la piazza si animerà con spettacoli e attività sorprendenti: trampolieri natalizi, laboratori di circo, magia, performance e animazione itinerante regaleranno ai bambini la possibilità di scoprire artisti e scenari insoliti. Il countdown delle 18.59 permetterà alle famiglie di vivere l’emozione dell’arrivo del nuovo anno con anticipo, in un clima festoso, sicuro e accessibile a tutti.

Il programma è stato presentato dall’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, dal presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo e dal presidente del Consorzio Vicenza è Giulio Vallortigara Valmarna.

Il commento di Leone Zilio, assessore ai grandi eventi del Comune di Vicenza:

«Quest’anno abbiamo voluto che Vicenza vivesse il Capodanno nel suo cuore. Portare la festa in centro significa dare energia ai commercianti, valorizzare i locali e trasformare le strade in un unico grande palcoscenico urbano. Il Capodanno dei bambini avrà il countdown alle 19 in modo da permettere alle famiglie di partecipare alla festa del 31 dicembre con un momento loro dedicato, oltre ovviamente al conto alla rovescia di mezzanotte per salutare il 2025 e augurarci un buon 2026. Sulla Torre Bissara avremo una video proiezione di entrambi i conti alla rovescia. Sarà una festa della città per la città, che unisce identità, socialità e voglia di stare insieme».».

«Abbiamo scelto per il Capodanno una formula diversa che vedrà protagonisti degli intrattenimenti i locali del centro storico. Un Capodanno diffuso per invitare a vivere la città fino a oltre la mezzanotte tra quattro piazze e una decina di locali che ringraziamo per la collaborazione. L’idea di dare alla città un’opportunità diversa di festeggiare è stata apprezzata dai locali che hanno aderito che si sono impegnati attivamente per offrire un alternativa al tradizionale Capodanno in un unico luogo. Siamo contenti che anche i gestori dei locali siano stati propositivi, segno che il lavoro che stiamo facendo di condividere le scelte e di valorizzare le idee sta portando buoni frutti» – ha spiegato l’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi.

«Alcuni titolari di locali e ristoranti in centro storico hanno accolto con favore l’invito del Comune di Vicenza di contribuire ad ampliare le iniziative che si svolgeranno in centro storico il 31 dicembre – ha dichiarato Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza -. Hanno quindi organizzato principalmente eventi di musica, condividendo l’idea di Capodanno diffuso in più luoghi del centro storico, in un clima festoso e di partecipazione a tutto campo. Inoltre, ci piace sia stata accolta la nostra proposta di iniziare “l’ultimo dell’anno in città” già nel pomeriggio, con gli eventi dedicati ai bambini e alle famiglie. L’auspicio è che la festa di fine anno continui nei locali che proporranno il cenone e che poi prosegua nelle vie e piazze del centro, dove dalle varie postazioni giungerà buona musica e l’invito a ballare e a brindare al nuovo anno. Guardando all’insieme degli eventi programmati – conclude Piccolo – crediamo davvero possa risultare una grande festa diffusa e coinvolgente per tutti coloro che sceglieranno di stare in città ed iniziare al meglio il nuovo anno».

È intervenuto il presidente del Consorzio Vicenza è Giulio Vallortigara Valmarana: «Vicenza deve sempre più attrezzarsi per avere un’offerta turistica degna del patrimonio che possiede. Abbiamo collaborato con l’amministrazione comunale per offrire delle proposte gradevoli per Natale, in particolare mi sono giunti apprezzamenti per il videomapping. Ora la collaborazione continua con il Capodanno. Preciso che l’attrattività turistico-culturale della città che ha il suo clou nel periodo natalizio prosegue anche durante il resto dell’anno innanzitutto grazie anche ai tanti musei cittadini ricchi di tesori. Sempre di più faremo in modo che Vicenza diventi meta turistica».

Da metà o tardo pomeriggio la festa si allargherà alle vie vicine, tra musica live e dj set fino all’una e trenta: quattro palchi ufficiali animeranno varie zone della città.

Sul Palco alle Colonne ci sarà nel pomeriggio dalle 16 alle 21 Radio Stella FM con gadget, musica e divertimento insieme a Gioia, Gianni Manuel e JanLukeDuval, dalle 20 e fino alle 22 arriverrà anche Dj Foña (in collaborazione con Osteria Malvasia e Alle Colonne Cafè). Sul Palco contra’ Pescherie Vecchie ci sarà Dj Leonardo Marzari (dalle 22 all’1.30, in collaborazione con Ovosodo, Chill Out cocktail bar, Geco Lounge Cafè), sul Palco contra’ Cavour Luciano Gaggia ShowmanDJ (dalle 18 alle 20) e Dj Vino (dalle 20 all’una) in collaborazione con Viniza e Garibaldi Bistrot. A Ponte San Michele il progetto musicale Eora sound system porterà sul palco Visaint (ore 18 – 19.30), Dubfluss (19.30 – 21), Math (21 – 22.30), Njcola (22.30 – 00.30) e Marza (00.30 – 1.30) in collaborazione con Garzadori e Lumen festival.

Inoltre il Capodanno in Piazzetta Parise, in collaborazione con Bottega Faustino, vedrà la presenza di Dj Foña già da metà pomeriggio, dalle 16 alle 19.30 e di Franky Sulemna dalle 19.30 all’1.30.

A completare il percorso, locali e attività del centro storico parteciperanno all’evento con iniziative dedicate, contribuendo a creare un’atmosfera diffusa che unisce la festa all’identità commerciale del cuore cittadino.

Il progetto è promosso dal Comune di Vicenza con la collaborazione di Confcommercio Vicenza e del tessuto commerciale del centro. Il main sponsor è Magis. Partner dell’iniziativa sono Tutti in Scena e Radio Stella FM.

In occasione del Capodanno sarà in vigore il divieto di detenzione e utilizzo, all’interno dell’area e nelle vie e piazze pubbliche interessate dalla manifestazione, di bombolette spray urticanti al peperoncino e prodotti simili, comprese le strisce filanti spray in bomboletta, e di qualunque oggetto e materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità o che sia atto ad offendere.

Dal 31 dicembre al 7 gennaio è vietato accendere e lanciare fuochi d’artificio, scoppiare petardi, far scoppiare mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici sulla pubblica via, nelle piazze, nei parchi comunali e in tutti i luoghi pubblici frequentati dai cittadini, estendendo a tutto il territorio comunale in via temporanea quanto previsto dal Regolamento comunale di polizia urbana e sulla civica convivenza, che fissa il divieto entro 100 metri da ospedali, case di riposo e di cura, scuole e nel centro storico all’interno della cinta muraria.