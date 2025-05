Doppio incidente in A13: tre feriti, uno grave

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella mattinata di martedì 6 maggio, due incidenti hanno coinvolto il traffico sull’autostrada A13, richiedendo l’intervento immediato delle squadre di soccorso.

Il primo incidente si è verificato intorno alle ore 9 nel tratto tra gli svincoli di Monselice e Abano. Quattro veicoli sono stati coinvolti, causando ferite lievi a due persone, mentre altri quattro passeggeri sono risultati illesi. Le squadre dei vigili del fuoco di Rovigo ed Este (PD) sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. I feriti sono stati assistiti dal personale del Suem e trasportati in ospedale per accertamenti. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso in direzione Nord per permettere le operazioni di soccorso.

Il secondo intervento è avvenuto intorno alle 11:30, nel tratto tra Boara e Monselice, sempre in direzione Nord. Un mezzo pesante è stato tamponato da un’auto, causando gravi ferite al conducente dell’auto coinvolta. Il personale sanitario ha stabilizzato l’automobilista sul posto e ha organizzato il trasferimento in ospedale tramite elisoccorso.

Entrambi gli incidenti hanno provocato disagi al traffico lungo l’A13, con le autorità che hanno lavorato per ripristinare la normalità nelle operazioni di viaggio.