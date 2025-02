Dopo il Veneto, attacco di hacker russi alla Regione Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia sotto attacco hacker, ma nessun disservizio grave

Un attacco informatico, attribuibile con alta probabilità a hacker filo-russi, è in corso in queste ore contro i sistemi informatici del Friuli Venezia Giulia.

Lo ha reso noto l’assessore regionale ai Servizi informativi, Sebastiano Callari, sottolineando che “si tratta di un attacco mirato a creare disservizi e non a sottrarre dati sensibili”.

La Regione, in collaborazione con Insiel, sta monitorando costantemente la situazione. “I nostri tecnici stanno lavorando con la massima urgenza per identificare e contenere la minaccia. Al momento, non ci sono evidenze di accessi non autorizzati ai dati sensibili dei nostri utenti”, ha aggiunto Callari.

Nonostante l’attacco, al momento non si segnalano disservizi rilevanti per cittadini e istituzioni.