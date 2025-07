Donna incinta investita al Lido: trasportata in elicottero all’ospedale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

L’incidente è avvenuto in via Sandro Gallo, le condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita

VENEZIA, 30 giugno 2025

Una donna incinta di circa 40 anni è stata investita nella mattinata di lunedì al Lido di Venezia, intorno alle 11, in via Sandro Gallo, nei pressi della pasticceria Caldara. L’impatto ha destato subito preoccupazione tra i presenti, anche per le condizioni particolari della vittima, che è in stato di gravidanza.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che dopo i primi accertamenti hanno richiesto l’arrivo dell’elisoccorso del Suem. L’elicottero è atterrato sul campo da rugby del Lido per consentire il trasporto rapido della donna all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è stata ricoverata e sottoposta ad approfonditi controlli.

Secondo una prima ricostruzione, alla guida dell’auto che ha investito la donna c’era una giovane di 25 anni, anche lei residente al Lido. La Polizia locale è intervenuta per gestire il traffico e avviare i rilievi dell’incidente, affidati al reparto motorizzato della Polizia municipale di Venezia.

Fortunatamente, secondo le informazioni attualmente disponibili, la donna non sarebbe in pericolo di vita. Numerosi passanti e il personale della pasticceria sono intervenuti subito per prestare aiuto e allertare i soccorsi.