Domenica 12 a Castelgomberto il Trail Alpino

In attesa di festeggiare a giugno il 100° anniversario di fondazione, il locale gruppo Alpini organizzata il Memorial “Gen. Sergio Meneguzzo”, camminata tra le colline di per celebrare sport, memoria e comunità.

Domenica 12 aprile a Castelgomberto si terrà il Trail Alpino Memorial “Gen. Sergio Meneguzzo”, una camminata alpina aperta a tutti, organizzata in occasione delle iniziative che anticipano il 100° anniversario del Gruppo Alpini locale. L’evento, promosso dal Gruppo Alpini di Castelgomberto con il gruppo sportivo sezionale, il Comune e la Pro Loco, in collaborazione con GEC e AVIS, rappresenta un momento di sport, socialità e memoria condivisa.

Il percorso prevede una camminata alpina di circa 8 km con partenza libera dalle ore 7.30 alle 9.00, e un trail con partenza ufficiale alle ore 9.30. Il tracciato, di tipo misto collinare, presenta un dislivello di circa 400 metri ed è adatto a partecipanti di ogni età e livello di preparazione, offrendo un’esperienza immersiva tra i paesaggi collinari del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di celebrazioni per il centenario del Gruppo Alpini di Castelgomberto, che si svolgerà dal 5 al 7 giugno e che prevede numerosi appuntamenti: serate dedicate a figure significative del mondo alpino locale, momenti di intrattenimento musicale, cucina tipica alpina e la tradizionale sfilata della domenica, arricchita dal suggestivo lancio dei paracadutisti.

Il Memorial “Gen. Sergio Meneguzzo” rappresenta quindi non solo un evento sportivo, ma anche un’occasione per valorizzare la memoria, il senso di appartenenza e i valori alpini che da sempre caratterizzano la comunità di Castelgomberto.