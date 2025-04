Diffuse fake news sull’allagamento dell’ospedale di Valdagno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nessun allagamento all’ospedale San Lorenzo di Valdagno. A precisarlo è l’Ulss 8 Berica, che in una nota ufficiale interviene per smentire categoricamente la notizia circolata sui social nelle ultime ore, accompagnata da un video che mostrerebbe i locali della struttura sanitaria invasi dall’acqua.

«La struttura ripresa nel video che circola in queste ore sui social non è il San Lorenzo – dichiara l’Azienda sanitaria –. Dopo le opportune verifiche, smentiamo che l’ospedale di Valdagno sia stato oggetto di allagamento nella giornata di ieri, nonostante le forti piogge che hanno interessato la zona».

L’Ulss esprime anche sconcerto per la diffusione di fake news in un momento delicato per il territorio:

«Riteniamo grave il comportamento di chi ha scelto di sfruttare una situazione di emergenza per diffondere una notizia del tutto infondata, generando disinformazione e inutili allarmismi nella comunità».

La direzione invita i cittadini a verificare le fonti e a seguire esclusivamente i canali istituzionali per restare aggiornati sulla situazione meteo e sull’operatività delle strutture sanitarie.