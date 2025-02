Derby L.R. Vicenza-Padova: previste zone rosse in città

In aggiornamento

In vista del derby tra Vicenza e Padova, previsto per domenica 16 febbraio allo stadio Menti, il prefetto di Vicenza, Filippo Romano, ha stabilito l’istituzione di “zone rosse” in specifiche aree della città. Queste misure, decise durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi oggi in prefettura, mirano a rafforzare i controlli da parte delle forze dell’ordine nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria e allo stadio, con l’obiettivo di allontanare individui con precedenti penali. Per l’incontro di Serie C, che vede le due squadre ai primi posti in classifica, sono attesi circa 1.200 tifosi ospiti. Saranno inoltre adottate misure straordinarie, come la scorta di ogni autobus da parte di almeno una pattuglia, per prevenire tensioni o contatti tra le tifoserie.