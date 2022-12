Daniela Santanché ribadisce: “Cortina deve avere un aeroporto”

La senatrice Daniela Santanchè, ministro del Turismo nel governo di Giorgia Meloni, ha preso parte al Cortina fashion weekend. In questa cornice, ha avuto modo di rilanciare una idea già manifestata in passato: l’esigenza di un aeroporto a Cortina d’Ampezzo. A maggior ragione in un momento in cui gli indicatori sono buoni e pare proprio che l’auspicata ripartenza sia arrivata.

“Stiamo vedendo una ripartenza – ha infatti dichiarato – Quello della montagna è uno dei settori che ha sofferto di più, fra tutti i segmenti turistici, perché di fatto, per due anni, non ci sono stati i flussi consueti. Per cui sono contenta che ci sia questa vivacità. “Siamo il Paese più bello del mondo – ha detto ancora Santanché – dobbiamo capire e far capire anche che siamo i più bravi del mondo».

Quindi, il tema aeroporto, la cui richiesta, da parte di Santanché, già all’epoca aveva suscitato polemiche accesissime. “Sono certa – ha proseguito il ministro – che adesso, anche con la grande occasione che abbiamo, con i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, le infrastrutture siano fondamentali. Sulla mia proposta dell’aeroporto sono stata molto criticata: forse non hanno capito che se vogliamo essere veramente competitivi, nel confronto con altre stazioni sciistiche, come St.Mortiz, come Gstaad o altre, è importante che le infrastrutture siano migliorate”.