Da Arzignano a Lonigo, arrivano le casette postali smart

Sensori intelligenti, meno passaggi a vuoto e riduzione dell’impatto ambientale

Poste Italiane ha installato in provincia di Vicenza nuove cassette postali digitali, progettate per rendere più efficiente la gestione della corrispondenza e ridurre l’impatto ambientale delle operazioni di raccolta. e nuove cassette postali, contraddistinte dal tradizionale colore rosso, sono state installate nei Comuni di Arzignano, Caltrano, Dueville, Isola Vicentina, Lonigo, Marostica, Recoaro Terme, Roana e Valbrenta.

Considerate da sempre parte dell’identità del paesaggio, le nuove cassette, oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante che le caratterizzano dal 1961, sono progettate per rispondere all’evoluzione del mondo della corrispondenza.

Grazie a specifici sensori, i dispositivi sono in grado di segnalare ai portalettere la presenza di posta da ritirare, evitando passaggi non necessari quando la cassetta è vuota. Una soluzione che migliora l’organizzazione del lavoro e contribuisce alla riduzione delle emissioni.

Un ulteriore vantaggio riguarda i cittadini, che possono consultare la posizione delle cassette postali attive tramite l’App Poste Italiane e il sito poste.it, con indicazioni utili per raggiungerle facilmente.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sostenibilità ambientale, economica e sociale portato avanti da Poste Italiane sul territorio. In provincia di Vicenza il programma prevede, tra l’altro, edifici “smart” con pannelli fotovoltaici, colonnine di ricarica e mezzi a basse emissioni di CO₂ dedicati alla consegna di pacchi e posta.