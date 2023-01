COVID VENETO – Ieri 25 vittime e 1.387 nuovi contagi

Rallenta la risalita dei casi Covid in Veneto, con 1.387 contagi registrati nella giornata di ieri contro i 2.220 del giorno prima, e il totale a 2.661.758. Rimane pesante il numero delle vittime: 25 contro le 20 precedenti. Prosegue il calo dei malati attuali, che sono 30.639, 2.520 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Scendono anche i dati ospedalieri, con 1.503 ricoveri in area medica (-4), e 73 (-6) in terapia intensiva. (ANSA).