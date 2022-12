Sono 2.688 i nuovi casi di Covid-19, e 9 le vittime registrate ieri in Veneto, con i totali rispettivamente a 2.626.235 contagi e 16.235 vittime.



Gli attuali positivi al virus sono 51.036, 177 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

Negli ospedali non vi sono variazioni nel numero di ricoverati in area non critica (1.605), e vi sono tre pazienti in meno (66). (ANSA).