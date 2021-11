Covid Veneto, aumentano i contagi: +792 in 24 ore

Un altro balzo di quasi 800 nuovi positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore.

Numeri che si sono alzati repentinamente in questa settimana, con oltre 2.300 contagi in 3 giorni.

I nuovi casi, +792, portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 483.465. Le vittime salgono a 11.842 (+1). Gli attuali positivi, in isolamento, sono 11.833 (+417). L’incidenza dei positivi sui 100.994 tamponi effettuati è dello 0,78%.

Il peggioramento della situazione è apprezzabile anche nei numero degli ospedali. I pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici sono 234 (+6), quelli in terapia intensiva 46 (+1).

