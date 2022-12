COVID VENETO – 2.802 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 2.802 i contagi da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3.064.

Si registrano anche 9 vittime.

Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall’inizio della pandemia sale a 2.625.547, quello dei decessi a 16.226. I malati attuali in regione sono 51.213 (-248). La situazione negli ospedali indica in area medica 900 (-735) ricoverati, mentre quelli in terapia intensiva scendono a 37 (-34). (ANSA).