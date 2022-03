Covid: tamponi e vaccini per tutti coloro che arrivano dall’Ucraina

L’Italia in questi giorni sta accogliendo numerose persone scappate dalla guerra che sta devastando l’Ucraina. Un fenomeno migratorio per il quale il Governo si stanno organizzando anche dal punto di vista dei piani sanitari e nelle scorse ore il Ministero della Salute ha inviato una circolare dettagliata alle Regioni alle quali si chiede di allertare le aziende sanitarie “ai fini della individuazione e della predisposizione di risorse necessarie all’esecuzione di test diagnostici – tamponi oro/rinofaringei antigenici e molecolari” per l’infezione da Sars CoV-2 ed “alla somministrazione di vaccini ed altre vaccinazioni di routine per tale popolazione a rischio”.

Particolare attenzione dovrà essere posta “alla precoce identificazione delle persone con esigenze particolari e specifiche vulnerabilità”. Ad esempio, specifica il Ministero, “i minori stranieri non accompagnati, le donne in stato di gravidanza, i nuclei familiari monoparentali”.

Nella nuova circolare si raccomanda di offrire la vaccinazione anti Covid, in accordo con le indicazioni del Piano nazionale di vaccinazione, “a tutti i soggetti a partire dai 5 anni di età che dichiarano di non essere vaccinati o non sono in possesso di documentazione attestante la vaccinazione, comprensiva della dose di richiamo (booster) per i soggetti a partire dai 12 anni di età”.

Sulla base dei dati disponibili al momento della stesura della circolare, è stato sempre specificato dal ministero, la copertura vaccinale per Covid19 in Ucraina si aggira intorno al 35% della popolazione, rappresentando una fra le più basse in Europa. I vaccini autorizzati in Ucraina corrispondono, per la maggior parte, a quelli autorizzati dall’Ema o equivalenti (Comirnaty, COVID-19 Vaccine Janssen, Covishield, Spikevax, Vaxzevria), a cui si aggiunge il vaccino Coronavac (Sinovac).