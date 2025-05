USA – Allarme morbillo dopo il concerto di Shakira: rischio epidemia tra i 50.000 spettatori

Rischio maggiore in un Paese conservatore e no vax. Già due bimbi morti in Texas

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Le autorità sanitarie del New Jersey hanno lanciato un’allerta per una possibile ondata di contagi da morbillo, a seguito di un caso confermato durante il concerto di Shakira, tenutosi il 15 maggio 2025 al MetLife Stadium di East Rutherford, davanti a circa 50.000 persone.

Il Dipartimento della Salute del New Jersey ha reso noto martedì 20 maggio che uno spettatore presente allo show era infetto. Il timore ora è che l’evento possa aver dato origine a una potenziale epidemia di vasta portata, data l’elevata contagiosità del virus, capace di sopravvivere nell’aria fino a due ore.

Tutti coloro che si trovavano allo stadio tra le 19:30 del 15 maggio e l’1:00 del 16 maggio sono invitati a monitorare il proprio stato di salute e, in caso di sintomi, a contattare immediatamente il proprio medico. I sintomi del morbillo includono febbre, sintomi respiratori, eruzioni cutanee e, nei casi più gravi, polmonite o encefalite.

Al momento non sono stati segnalati casi collegati direttamente al concerto, ma secondo il bollettino, chi è stato esposto potrebbe sviluppare sintomi fino al 6 giugno 2025. Le autorità non hanno divulgato la posizione esatta dello spettatore infetto all’interno dello stadio né i percorsi da lui seguiti.

L’allerta arriva in un contesto nazionale critico: oltre 1.000 casi di morbillo sono già stati registrati negli Stati Uniti solo nel mese di maggio, con il Texas che rappresenta oltre il 70% delle infezioni. Si segnalano anche tre decessi, tra cui due bambini, nel sud-ovest del Paese, che è oggi l’epicentro dell’epidemia.

Secondo Paul Offit, esperto di malattie infettive pediatriche, si tratterebbe della peggiore epidemia di morbillo negli Stati Uniti degli ultimi trent’anni, aggravata dal crescente ricorso alle esenzioni vaccinali, soprattutto in seguito alla pandemia di Covid-19. L’epidemia in corso è esplosa a fine gennaio in una comunità mennonita del Texas, scarsamente vaccinata, ricordando il focolaio del 2019 che coinvolse comunità ortodosse in New York e New Jersey.

Nonostante il vaccino contro il morbillo sia obbligatorio negli USA, numerosi stati, tra cui proprio il Texas, consentono esenzioni per motivi religiosi o personali, un fenomeno in aumento e ora al centro del dibattito pubblico e sanitario.