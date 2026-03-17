Paura nel Regno Unito, epidemia di meningite. Due morti e paura tra gli studenti: corsa agli antibiotici

Un focolaio di meningite nel Kent, nel Regno Unito, ha provocato la morte di due giovani e acceso l’allarme sanitario. Tra le vittime c’è Juliette, studentessa di 18 anni, mentre un altro decesso riguarda uno studente dell’Università del Kent.

Il bilancio conta 13 casi confermati, con 11 persone ricoverate. L’epidemia, causata dal ceppo batterico MenB, è al momento circoscritta all’area di Canterbury, ma la rapidità dei contagi preoccupa le autorità.

L’università ha sospeso gli esami in presenza e annullato tutti gli eventi. Centinaia di studenti si sono messi in coda per ricevere antibiotici preventivi: in un solo giorno distribuite circa 1.300 dosi. Coinvolte anche famiglie e residenti.

Un possibile punto di diffusione è il nightclub Club Chemistry, frequentato da oltre 2.000 persone tra il 5 e il 7 marzo. Il locale è stato chiuso e l’NHS invita chi era presente a sottoporsi alla profilassi.

Altri casi sono stati segnalati anche in una scuola di Ashford, mentre una terza ha confermato uno studente ricoverato. Le autorità sanitarie raccomandano di prestare attenzione ai sintomi e di rivolgersi subito ai medici.

La meningite si trasmette attraverso contatti ravvicinati e ambienti affollati, come campus e feste. I vaccini proteggono da molti ceppi, ma non da tutti: per questo resta fondamentale la prevenzione e la diagnosi precoce.