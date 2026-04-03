USA – Madre canadese con figlia autistica (con documenti in regola) arrestate dall’ICE e detenute per tre settimane

Dopo quasi tre settimane di detenzione in centri dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement), Tania Warner, cittadina canadese, e la figlia di sette anni Ayla Luca sono state finalmente rilasciate giovedì sera. La madre è stata dotata di un braccialetto elettronico e la coppia ha pagato una cauzione di 9.500 dollari, dopo che un giudice ha stabilito che nessuna delle due rappresentava un rischio di fuga.

Originarie della Columbia Britannica, Warner e la figlia vivono negli Stati Uniti dal 2021, quando Tania si è trasferita dopo aver sposato Edward Warner, cittadino statunitense. “Sono felicissimo di avere la mia famiglia a casa… è stata una giornata frenetica”, ha dichiarato Edward Warner.

La famiglia vive a Kingsville, in Texas, e il 14 marzo era stata fermata a un posto di blocco a Sarita durante il ritorno da un baby shower a Raymondville. L’ICE ha affermato che Tania aveva superato la durata del suo visto, mentre la famiglia sostiene di avere tutti i documenti in regola, inclusa una carta di autorizzazione al lavoro valida fino al 2030.

Durante la detenzione, madre e figlia sono state trasferite dal centro di Rio Grande Valley a McAllen al centro di Dilley, nel sud del Texas, il 20 marzo. Tania Warner ha raccontato al Guardian di condizioni difficili: mancanza di letti a Rio Grande, luci accese 24 ore su 24, pressione costante da parte degli agenti per l’autodeportazione. Nonostante qualche miglioramento a Dilley, la privacy era minima e il trattamento, secondo Warner, “orribile”.

“Non voglio lasciare gli Stati Uniti. La mia vita è qui con mio marito. Ma ho un pessimo sapore in bocca per come sono stata trattata”, ha dichiarato Warner.

Il caso è stato seguito anche dal governo canadese tramite Global Affairs Canada, che tutela i cittadini all’estero ma non può interferire nei procedimenti legali locali. L’ICE, interpellata, non ha ancora fornito una risposta dettagliata sul caso.

Madre e figlia dovranno ora affrontare una serie di udienze per stabilire se potranno rimanere negli Stati Uniti o se saranno soggette a espulsione, nonostante i documenti legali in regola.