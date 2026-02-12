Dal Canda a Vicenza per parlare di sostenibilità, viticoltura e buone pratiche

Si è svolto nei giorni scorsi un incoming di operatori provenienti dal Canada promosso da Confartigianato Imprese Vicenza nell’ambito delle attività di internazionalizzazione rivolte allo sviluppo di nuove opportunità commerciali e al rafforzamento delle relazioni con il mercato nordamericano. La delegazione, composta da otto buyer del comparto agricolo specializzato, è stata accompagnata da Ilaria Baldan, Segretario Generale della Camera di Commercio in Canada West, struttura che ospita il Desk Canada di Confartigianato, punto di riferimento operativo per il supporto alle imprese nei rapporti con il mercato canadese. La presenza della Camera ha confermato il profilo istituzionale e operativo dell’iniziativa e il forte coordinamento tra i due sistemi.

Il programma delle visite è stato costruito per offrire agli operatori canadesi una visione concreta delle competenze produttive, tecnologiche e organizzative del sistema imprenditoriale vicentino, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità e dell’innovazione applicata all’agricoltura.

La prima tappa ha riguardato la visita alla Poli Distillerie, occasione di confronto sui temi della gestione ESG, dell’economia circolare e delle modalità di gestione e valorizzazione degli scarti nella filiera vitivinicola e frutticola. Un ambito di forte interesse per i buyer canadesi, sempre più orientati verso modelli produttivi sostenibili, efficienti e tracciabili. La delegazione ha visitato poi la zona di Marostica, riscontrando particolare interesse da parte dei produttori canadesi di ciliegie, che hanno potuto approfondire le modalità tecniche e operative adottate in Italia nella gestione dei frutteti e nelle produzioni di qualità.

Nel pomeriggio, la visita presso Artes Politecnica è stata uno dei momenti più significativi dell’incoming: le imprese canadesi sono rimaste colpite dalle soluzioni tecniche e impiantistiche sviluppate dall’azienda (che realizza reti) per la protezione e la gestione dei frutteti, apprezzandone il contenuto tecnologico e l’approccio integrato alle esigenze produttive.

“L’incoming ha confermato quanto il contatto diretto tra imprese sia uno strumento essenziale per costruire relazioni commerciali solide e consapevoli – spiega Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza–. Il confronto su temi come sostenibilità, gestione degli scarti e innovazione applicata all’agricoltura ha evidenziato una convergenza di interessi tra le imprese vicentine e gli operatori canadesi”.

A conclusione delle visite, la delegazione si è quindi trasferita a Fieragricola di Verona, manifestazione internazionale di riferimento per il settore agricolo, completando il percorso di approfondimento attraverso il contatto diretto con un’ampia gamma di tecnologie, soluzioni e operatori del comparto.

«Il percorso costruito tra visite aziendali, territorio e partecipazione fieristica ha permesso ai nostri operatori di cogliere il valore del sistema produttivo italiano – ha commentato Ilaria Baldan–. La presenza del Desk Canada all’interno della nostra Camera consente di trasformare questi incontri in relazioni operative e continuative, a beneficio delle imprese di entrambi i Paesi”.

L’incoming rappresenta un primo passo verso ulteriori azioni di follow-up: sono infatti allo studio attività promozionali dedicate in occasione della prossima missione di Confartigianato Imprese Vicenza in Canada, prevista per il mese di giugno, con l’obiettivo di consolidare i contatti avviati e favorire nuove opportunità di collaborazione.