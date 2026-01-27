ATTUALITA'
Agenti dell’Ice saranno in Italia per le Olimpiadi: oggi incontro tra Piantedosi e ambasciatore Usa

 Gli agenti dell’Ice saranno in Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina per dare supporto al servizio di sicurezza del Dipartimento di Stato americano. Un portavoce dell’Ice ha confermato quanto anticipato ieri da fonti diplomatiche all’Agi: gli agenti dell’Ice saranno in Italia insieme a uomini e donne di altre agenzie di sicurezza statunitensi. “In occasione dei Giochi olimpici, il servizio di Sicurezza interna (Hsi) dell’Ice sosterrà il Servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato americano, così come il Paese ospitante, per valutare e mitigare i rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali” – si legge in un comunicato rilanciato proprio dall’Agi – “Ovviamente, l’Ice non conduce operazioni in materia di immigrazione all’estero. Tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l’autorità dell’Italia” ribadisce la nota. La presenza di funzionari dell’Ice alle Olimpiadi di Milano Cortina sarà oggetto di un incontro oggi “tra il ministro Piantedosi e l’ambasciatore americano”. Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonio Tajani.

