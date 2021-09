Covid, ricoveri in aumento tra i bimbi: come riconoscere i sintomi

I ricoveri e i decessi causati dal Covid stanno aumentando in una fascia d’età che, almeno nella prima parte della pandemia, non era quasi stata coinvolta, a tal punto da essere quasi ritenuta immune al virus: si tratta dei

bimbi fino ai 3 anni, con più di 2 casi ogni milione di abitanti (nelle altre fasce anagrafiche si oscilla tra 0 e 2 casi) .Annamaria Staiano, presidentessa della Società italiana di pediatria, ha riferito al Corriere della Sera che il dato del ricovero sotto l’anno di età è aumentato del 4% da luglio a settembre rispetto ai primi 6 mesi del 2021. La Staiano ha poi sottolineato l’importanza della vaccinazione per le donne

in gravidanza. Se da una parte l’infezione è spesso meno importante nei più piccoli, non mancano casi critici. A Padova, per esempio, un neonato è stato ricoverato in terapia intensiva.Ma quali sono i sintomi nei più piccoli? E come riconoscerli? Il Covid nei bambini si presenta anche con una rinite, magari persistente, o con la tosse, come una qualsiasi sindrome influenzale. Se si riscontra una maggiore persistenza dei sintomi è opportuno informare il medico ed effettuare un tampone.Indispensabile dunque proteggere i bambini in attesa del via libera al vaccino anche per questa categoria. Il prossimo passo riguarderà i bambini dai 4-5 anni fino agli 11, ma presto potrebbe arrivare il via libera anche per quelli di almeno 6 mesi.