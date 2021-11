Covid quarta ondata, Oms: “51mila morti nell’ultima settimana”

Contagi covid in aumento da un mese nel mondo: nell’ultima settimana, 3,6 milioni di casi e 51mila morti a livello globale. In Europa, contagi su dell’11% in una settimana. “Il numero di nuovi casi e dei decessi per Covid-19 è in aumento da più di un mese. Durante la settimana dal 15 al 21 novembre, sono stati segnalati quasi 3,6 milioni di nuovi contagi e oltre 51mila decessi, con un aumento del 6% di casi e decessi rispetto alla settimana precedente”, sottolinea l’ultimo report settimanale dell’Oms.

“Nella Regione Europea l’aumento dei nuovi casi settimanali è dell’11% – prosegue il report – mentre le altre Regioni hanno riportato una diminuzione o un’incidenza simile alla settimana precedente”.