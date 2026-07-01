5 morti in 24 ore per il caldo, ma forse la tregua è vicina

AGI – “In tutta Europa in questo momento, le persone faticano a dormire. I pronto soccorso si stanno riempiendo. I servizi di ambulanza stanno battendo ogni record. L’Italia ha riportato cinque morti in 24 ore”. Lo sottolinea in una nota il direttore regionale dell’Oms per l’Europa Hans Henri P. Kluge, che dipinge un panorama preoccupante legato all’emergenza caldo: “In Francia, le chiamate mediche d’emergenza sono aumentate fino al 50% in alcune città.

A Londra, la scorsa settimana, si è avuto il maggior numero di chiamate d’emergenza potenzialmente letali mai registrate dal servizio ambulanza in un solo giorno. Il sistema spagnolo di monitoraggio della mortalità ha già stimato oltre 300 morti in eccesso associate al caldo in pochi giorni”.

“Lunedì 6 luglio convocherò i responsabili nazionali per emergenze, ambiente e cambiamento climatico di tutti gli Stati dell’OMS nella Regione Europea per un breafing d’emergenza”, ha annunciato Kluge. AGICOM