Covid Italia, oggi 62.037 contagi e 155 morti

Sono 62.037 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 13 aprile 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 155 morti.

419.995 i tamponi tra molecolari e antigenici processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 14,8%. Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono 449 in totale e 14 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, 10.166 in totale e 41 in meno di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 15.467.395 persone dal Covid mentre i morti salgono a 161.187. I guariti sono 14.078.350, 63.318 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 1.227.858 i positivi al coronavirus, 887 in meno di ieri.