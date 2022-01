Covid Germania oggi, quasi 127mila contagi: decine di migliaia in piazza

Sono 126.955 i nuovi contagi da coronavirus registrati ieri in Germania, teatro in serata di manifestazioni di protesta contro le misure anti-Coronavirus e di contromanifestazioni a sostegno delle restrizioni. I casi registrati una settimana fa in 24 ore erano 74.405. L’incidenza per 100mila abitanti su sette giorni è salita oggi a 894,3 dagli 840,3 casi di ieri e i 553,2 di una settimana fa. I casi di decessi sono 214, contro i 193 di una settimana fa. I guariti da inizio pandemia sono stati 7.331.200, le infezioni accertate 8.871.795.

Decine di migliaia di persone sono intanto scese in strada ieri sera nel Paese per protestare contro l’obbligo vaccinale di cui il Bundestag discute questa settimana e contro le misure restrittive adottate nel paese, dove continuano a salire le infezioni da variante Omicron e dove gli esperti si attendono entro metà febbraio centinaia di migliaia di casi di contagi al giorno. Sempre ieri si sono tenute molte contromanifestazioni o veglie in memoria di vittime del Coronavirus.

Solo in Baviera la polizia ha dato notizia di oltre cento raduni di manifestanti, con decine di migliaia di partecipanti. La dimostrazione più imponente si è svolta a Norimberga. In piazza anche in Turingia e Meclemburgo-Pomerania Anteriore.