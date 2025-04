Costabissara – Incendio in azienda di catering: scoppia bombola durante le operazioni di spegnimento (VIDEO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile all’interno di un’azienda di catering situata in via Volta, nella zona industriale di Costabissara. Le fiamme sono scoppiate attorno alle 15:30, mentre all’interno dello stabile non era presente nessuno.

L’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con squadre da Vicenza e Schio, è stato tempestivo ma complesso e pericoloso. In totale sono stati impiegati 14 operatori con due autopompe, due autobotti e un’autoscala. Le operazioni di spegnimento si sono concentrate in particolare su una porzione del capannone di circa 450 metri quadrati, dove erano stoccate numerose bombole di GPL in vetroresina. Durante le fasi critiche dell’intervento, una delle bombole è esplosa, mentre altre risultano danneggiate.

L’incendio ha completamente distrutto l’arredo e il materiale depositato all’interno dell’azienda, mentre il denso fumo ha invaso anche le due aziende adiacenti, che condividono la stessa struttura del capannone, causando ulteriori disagi.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto, oltre alle squadre operative, sono intervenuti anche il funzionario di guardia e il capo servizio dei vigili del fuoco, che stanno coordinando le operazioni.

Le attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area proseguiranno fino in serata. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha sollevato forte preoccupazione per il potenziale pericolo legato alla presenza delle bombole e per i danni subiti dalle aziende coinvolte.