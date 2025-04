Cornedo – Vandalismi nei bagni del parco: minorenni individuati e parte l’ordinanza anti-vernice

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Sono stati identificati e convocati al Comando della Polizia Locale di Valdagno, assieme ai loro genitori, i quattro minorenni responsabili degli atti vandalici avvenuti qualche giorno fa ai bagni pubblici del Parco Pretto di Cornedo Vicentino. I giovanissimi, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, erano stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza mentre danneggiavano porte e muri dei servizi igienici pubblici. I giovanissimi si sono scusati pubblicamente con il sindaco Francesco Lanaro.

Dopo un confronto tra autorità e famiglie, si è deciso che i ragazzi, accompagnati dai genitori, provvedessero direttamente a riparare ai danni. Mentre gli adulti hanno sistemato porte e strutture, i più giovani hanno ripulito l’area verde, in un’ottica di responsabilizzazione e giustizia riparativa.

Contestualmente, per contrastare episodi simili, il sindaco Francesco Lanaro ha firmato un’ordinanza urgente che vieta per 120 giorni la vendita e la detenzione di bombolette spray colorate ai minori di 18 anni su tutto il territorio comunale, come si evince dal provvedimento n. 47 del 16 aprile 2025. L’ordinanza vieta anche il possesso di vernice spray.

Il sindaco Francesco Lanaro: «Quello che è successo al Parco Pretto è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi di vandalismo che purtroppo stanno interessando i nostri spazi pubblici, soprattutto le scuole. Non solo le medie ma, cosa più allarmante, anche le elementari. Solo nell’ultimo anno abbiamo dovuto affrontare danni per circa 40 mila euro, una cifra che pesa sulle casse comunali e quindi su tutti i cittadini. Credo che questa sia un’azione doverosa, una delle poche che come Comune possiamo intraprendere, perché spesso le armi a nostra disposizione sono spuntate. Ma sento anche il dovere di rivolgere un’esortazione ai genitori: vigilate sui vostri figli, su cosa fanno e su chi frequentano. Educare al rispetto e alla cura dei beni comuni è un compito che coinvolge famiglie, scuola e istituzioni. Cornedo è una comunità che crede nei valori del rispetto e della responsabilità, e lo dimostreremo ogni giorno, anche con misure concrete come questa ordinanza.»

Ordinanza: