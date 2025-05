Cornedo – Scontro fra due auto: 5 feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Alle 12 di sabato 3 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Budrion a Cornedo Vicentino per un incidente stradale tra due auto, di cui una finita in un fosso. Cinque persone sono rimaste ferite.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Arzignano ha messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale sanitario prestava le prime cure ai feriti, venuti fuori autonomamente dai mezzi se pur feriti.

Sul posto la polizia locale per gli accertamenti delle cause del sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 13:15.