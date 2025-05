Conclave, la suspense continua. Seconda fumata nera

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Poco prima di mezzogiorno, una densa fumata nera si è alzata dal celebre camino della Cappella Sistina, segnale inequivocabile che il Conclave non ha ancora portato all’elezione del nuovo Pontefice.

La suspense continua

Le immagini trasmesse in diretta mostrano il fumo nero che si alza nel cielo di Roma, spegnendo – per ora – le speranze di chi attende con ansia il nome del successore di Papa Francesco. I cardinali, riuniti nel più stretto riserbo, non sono riusciti a raggiungere la maggioranza dei due terzi necessaria per eleggere il nuovo Papa.

Prossime votazioni nel pomeriggio

I lavori del Conclave riprenderanno nel pomeriggio. Se anche i due scrutini previsti non dovessero portare a un risultato, si vedrà nuovamente fumo nero intorno alle 16:00. Solo una fumata bianca, seguita dal celebre annuncio Habemus Papam, potrà mettere fine all’attesa.

Il mondo guarda con attenzione, mentre il cuore della Chiesa cattolica resta in silenziosa attesa.