Conclave: attesa per la fumata bianca, oggi quattro nuove votazioni

Città del Vaticano, 8 maggio 2025 – Dopo il fumo nero di mercoledì sera, che ha deluso le speranze dei fedeli radunati in Piazza San Pietro, i 133 cardinali elettori tornano oggi a riunirsi nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo papa.

Il programma della giornata prevede una prima messa alle 8:15 nella Cappella Paolina, seguita dall’apertura dei lavori alle 9:15, con la possibilità di due turni di voto nella mattinata. Se nessun candidato dovesse raggiungere i 89 voti necessari per l’elezione, i cardinali si ritireranno per il pranzo nella residenza di Sainte-Marthe, per poi riprendere i lavori nel pomeriggio con altre due votazioni a partire dalle 16:30.

Nel frattempo, l’attesa in Piazza San Pietro resta alta. Il nostro inviato speciale, Paul Larrouturou, ha raccolto le emozioni dei fedeli che si interrogano su chi sarà il successore di Papa Francesco.

Durante la serata di mercoledì, verso le 21:00, dal camino della Cappella Sistina è uscita la prima fumata nera, segnale che il primo scrutinio non ha prodotto un esito. Ciononostante, migliaia di persone sono rimaste nella piazza, sfidando il freddo e l’attesa, nella speranza di vedere apparire il tanto atteso fumo bianco.

La giornata di oggi si preannuncia decisiva. Riusciranno i cardinali a trovare un accordo? Restiamo in attesa, con lo sguardo puntato al cielo di Roma.