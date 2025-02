Colli Euganei – Va a passeggiare con i cani, scivola e si ferisce: donna recuperata dal Soccorso Alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Intervento del Soccorso alpino di Padova questa mattina, intorno alle 10.30, per soccorrere una signora di 58 anni di Due Carrare (PD) che, mentre passeggiava lungo il sentiero che da via Cingolina porta al Monte delle Grotte, è scivolata e si è infortunata. La donna, che era accompagnata dai suoi due cani, ha riportato un possibile trauma alla caviglia.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, insieme al personale sanitario dell’ambulanza, che hanno prestato le prime cure alla 58enne. Dopo averle immobilizzato il piede, i soccorritori l’hanno caricata su una barella per trasportarla per circa 200 metri fino al punto di accesso più vicino. Successivamente, la donna è stata trasferita sull’ambulanza e portata all’ospedale di Abano Terme per ulteriori accertamenti e trattamenti. Nel frattempo, sul luogo dell’incidente era arrivata anche la figlia della signora.