CLIMA – Uragani nell’Atlantico: prevista una stagione straordinaria (e micidiale)

Questa stagione promette di essere straordinaria.” Questo è ciò che ha dichiarato giovedì il capo della American Oceanic and Atmospheric Observation Agency (NOAA), Rick Spinrad, riguardo alla stagione degli uragani 2024 nel Nord Atlantico . Una stagione eccezionale, con la possibilità di 4-7 uragani di categoria 3 o superiore, secondo le previsioni della NOAA. Prendendo in considerazione tutte le tempeste più significative, l’agenzia non aveva mai previsto un numero così elevato durante le sue proiezioni di maggio, indica l’organizzazione. Nel dettaglio, in totale, secondo la NOAA, potrebbero svilupparsi tra 17 e 25 temporali con venti superiori a 63 km/h. Di questi, tra 8 e 13 potrebbero diventare uragani (venti superiori a 119 km/h), di cui tra 4 e 7 di categoria 3 o più (venti superiori a 178 km/h).

Gli uragani diventano sempre più potenti a causa del riscaldamento globale



Queste previsioni senza precedenti sono legate in particolare allo sviluppo previsto del fenomeno meteorologico chiamato “La Niña” nel prossimo futuro , nonché alle temperature molto elevate dell’Oceano Atlantico, ha affermato la NOAA. In generale, con il riscaldamento globale, gli uragani stanno diventando più potenti, alimentati da superfici oceaniche più calde , riferiscono gli scienziati.

“La gioiosa stagione estiva sta diventando sempre più un momento di paura per il pericolo imminente” , ha commentato all’AFP Astrid Caldas, una scienziata dell’organizzazione UCS (Union of Concerned Scientists). “Ridurre” le emissioni di gas serra è “essenziale ”, ha aggiunto. Gli esperti avvertono anche dell’accumulo di calore eccezionale nell’Oceano Atlantico da mesi, molto dannoso anche per i coralli.

Tuttavia, queste previsioni “sono motivo di preoccupazione, ovviamente, ma non di allarme” , modera Ken Graham, direttore dei servizi meteorologici americani (NWS), mentre invita gli americani a prepararsi in anticipo al potenziale arrivo di una tempesta.

La stagione degli uragani del Nord Atlantico va dall’inizio di giugno alla fine di novembre. Questi possono essere molto devastanti, sia materialmente che in termini di pericolo per la vita umana, in particolare negli Stati Uniti meridionali. Nel 2022, l’uragano Ian ha colpito duramente la Florida, uccidendo dozzine di persone e causando solo danni per oltre 100 miliardi di dollari.