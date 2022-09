Chiusure in piazzale della Vittoria e viale X Giugno mercoledì 7 settembre

Per consentire lo svolgimento del pellegrinaggio diocesano al Santuario di Monte Berico, mercoledì 7 settembre dalle 18 alle 23 circa, sarà vietata la circolazione in piazzale della Vittoria. Fino alle 20 sarà consentito il passaggio per il ristorante “Ai Sette Santi”, poi anche quella corsia sarà chiusa alla circolazione fino alle 22.30 circa.Dalle 19.30 alle 22.30, inoltre, verrà chiuso al traffico viale X Giugno, tra via D’Azeglio e via Cialdini.