Caso Cecchetto-Formaggio: niente denunce

Secondo un’indiscrezione del Corriere del Veneto il caso Cecchetto-Formaggio, che ha infuocato il Consiglio Regionale Veneto, dovrebbe chiudersi semplicemente ‘smorzandosi’, senza alcuna querela né da una parte, né dall’altra.

Il caso era scoppiato dopo le presunte molestie da parte del consigliere di Fratelli d’Italia, Joe Formaggio (ex sindaco di Albettone) sulla consigliera leghista Milena Cecchetto (ex sindaco di Montecchio Maggiore) lo scorso 7 marzo. Milena Cecchetto, che aveva denunciato a mezzo stampa le ‘attenzioni sgradite’ di Formaggio, si era presa del tempo per riflettere e lo stesso Formaggio aveva minacciato una denuncia per diffamazione contro la Cecchetto, dopo essersi scusato pubblicamente con lei. Cecchetto aveva definito ‘inqualificabile e inaccettabile’ l’atteggiamento del consigliere di Fratelli d’Italia. Formaggio era stato sospeso temporaneamente da FdI mentre il Consiglio lo aveva sospeso per 5 giorni. Secondo il Corriere mancherebbero solo pochi dettagli per chiudere la vicenda con una trattativa fra avvocati