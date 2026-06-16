Lanerossi VICENZAVICENZA e PROVINCIA
16 Giugno 2026 - 17.05

Carraro rinnova fino al 2028 con il L.R. Vicenza, il centrocampista resta in biancorosso

P.U.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Il L.R. Vicenza, fresco di promozione in Serie B, ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Marco Carraro, che resterà in biancorosso fino al 30 giugno 2028.

La società ha comunicato la firma dell’accordo che lega il centrocampista per altre due stagioni, confermando la volontà del club di puntare sulla continuità e su elementi già inseriti nel progetto tecnico in vista del ritorno nella serie cadetta.

Carraro, Marco Carraro, proseguirà così la sua esperienza a Vicenza, diventando uno dei punti fermi della rosa a disposizione per il nuovo campionato.

Dal club arrivano anche gli auguri ufficiali per il prosieguo della sua carriera in biancorosso, in un momento in cui la società sta definendo le prime mosse in vista della prossima stagione di Serie B.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Carraro rinnova fino al 2028 con il L.R. Vicenza, il centrocampista resta in biancorosso | TViWeb Carraro rinnova fino al 2028 con il L.R. Vicenza, il centrocampista resta in biancorosso | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy