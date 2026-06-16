Carraro rinnova fino al 2028 con il L.R. Vicenza, il centrocampista resta in biancorosso
Il L.R. Vicenza, fresco di promozione in Serie B, ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Marco Carraro, che resterà in biancorosso fino al 30 giugno 2028.
La società ha comunicato la firma dell’accordo che lega il centrocampista per altre due stagioni, confermando la volontà del club di puntare sulla continuità e su elementi già inseriti nel progetto tecnico in vista del ritorno nella serie cadetta.
Carraro, Marco Carraro, proseguirà così la sua esperienza a Vicenza, diventando uno dei punti fermi della rosa a disposizione per il nuovo campionato.
Dal club arrivano anche gli auguri ufficiali per il prosieguo della sua carriera in biancorosso, in un momento in cui la società sta definendo le prime mosse in vista della prossima stagione di Serie B.